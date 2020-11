Diepenbeek

Er is geen andere plek op de wereld waar op zo’n kleine oppervlakte zoveel incubatoren actief zijn. “Limburg is precies het mekka voor starters”, looft minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) onze provincie. Tientallen innovatieve start-ups werken er aan hun toekomst in een stimulerende omgeving. De zeven incubatoren zijn een Limburgs succesverhaal en een voorbeeld voor andere regio’s.