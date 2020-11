Ingrid Berghmans schrijft geschiedenis in Madison Square Garden: ze wint het eerste WK judo voor vrouwen. — © IJF

Precies 40 jaar geleden werd in New York het eerste WK judo voor vrouwen georganiseerd. Een 19-jarige meisje uit Leopoldsburg veroverde in Madison Square Garden goud en brons. Het begin van de rijke carrière van Ingrid Berghmans, die onze ‘Sportvrouw van de Eeuw’ werd en het meisjesjudo op de kaart zette.