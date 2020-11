Stadsbestuur Beringen steunt veilige heropening winkels

“Winkelen zal nog altijd erg functioneel moeten gebeuren en er zijn heel wat veiligheidsvoorschriften na te leven. We zijn niettemin blij dat de Beringse winkeliers en ondernemers weer aan de slag kunnen. Vanuit het stadbestuur zullen we hen – waar nodig – ondersteunen om de winkelbeleving zo veilig en aangenaam mogelijk te maken”, legt schepen van ondernemen Werner Janssen uit.Het Beringse stadsbestuur staat dicht bij de ondernemingen en is daarom goed geplaatst om hen te informeren over de regels en de voorzorgsmaatregelen die gepaard gaan met deze heropening. Daarnaast zet stad Beringen zich ook in om de winkeliers en ondernemers te helpen bij een juiste interpretatie van deze nieuwe situatie en bij het aanvragen van mogelijke steunmaatregelen. “We willen graag een warme oproep doen aan onze inwoners om op een verantwoordelijke manier met deze heropening om te gaan. Na de eerste heropening van de winkels hebben we gezien dat dit in Beringen vlot is verlopen en iedereen zich goed aan de regels hield. Ook zullen onze politiediensten, zoals steeds, toezien op de naleving van de veiligheidsvoorschriften”, voegt burgemeester Thomas Vints toe. De winkeliers die deze heropening als noodzakelijk beschouwen om hun handel te redden, hebben de afgelopen maanden al flink geïnvesteerd om coronaproof shoppen mogelijk te maken. “Laten we respect tonen voor de inspanningen van de winkeliers en geen risicogedrag tentoonspreiden! Enkel zo kunnen de winkels open blijven en kunnen we met zijn allen uit dit diepe dal klauteren”, besluit schepen Janssen.