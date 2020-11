Hoogzwangere Sarah De Bie telt af naar de geboorte van ‘Fons’: “Wout is ontzettend zorgzaam”

Sarah De Bie, de echtgenote van Wout van Aert, schitterde vrijdagavond met haar bolle buik in haar galajurk. Een coronaproof flesje champagne van een onhandige medewerker sloeg ze beleefd af. In de week na Nieuwjaar verwachten zij en haar Flandrien hun eerste kindje.

“Het komt nu echt wel dichtbij”, glimlachte Sarah. “Als ik bevallen ben, zal ik het allicht wel missen. Maar ik ben echt aan het aftellen. Ik heb zwangerschapsdiabetes en dat steekt flink tegen. Het is een heel actieve baby. Ik ben zo benieuwd hoe hij eruitziet.”

Hij – het geslacht hebben Sarah en Wout twee maanden geleden wereldkundig gemaakt – wordt tot aan de geboorte liefkozend “Onze Fons” genoemd. “We proberen die naam consequent te gebruiken. Anders is het risico dat we de echte naam verklappen te groot.”

Fons is nu al een levendige kerel. “Dat hadden we wel kunnen verwachten. Wout is super actief, ikzelf ben sportief. Het kon dus niet anders dat Fons een actief bazeke zou worden. Maar dat vind ik net leuk. Ik hoop dat het een sportief kindje wordt.”

Gelukkig heeft Sarah de voorbije weken na afloop van het wegseizoen veel hulp gekregen van haar man. “Wout is heel zorgzaam. Hij smeert bijvoorbeeld elke dag mijn buik in tegen de striemen. Voorlopig heb ik er nog geen, dat zal aan de magische handen van Wout liggen. Soms is Wout zelfs een beetje té bezorgd en moet ik hem zeggen dat ik het wel red.”

Volgende week kan Sarah allicht nog wel wat hulp in huis gebruiken, want dan arriveert al een aanzienlijk deel van de geboortelijst. “Een service van de babywinkel waar we onze lijst hebben gelegd. Het bedje en de wieg staan al klaar, volgende week gaan we alles aankleden. Ons hondje Lio heeft het er wel een beetje lastig mee. Als ik knuffels voor de baby vastpak, is ze jaloers dat die niet voor haar zijn.”

Ondanks de bolle buik gaat Sarah vandaag wel mee naar Kortrijk voor de eerste veldrit van Wout. “Maar naar Tabor ga ik niet mee. Die reis is te zwaar. Of ik in de weken nadien nog meega naar de cross hangt af van hoe ik me voel. Ik mag mij van de gynaecoloog zeker niet forceren.”