“Word rundvleestariër”: EU-campagne doet wenkbrauwen fronsen

De Europese Unie heeft de eerste vijf maanden van 2020 2,7 miljoen ton rundvlees geproduceerd en lanceerde eind oktober een campagne om dat vlees te promoten. “Word rundvleestariër”, klinkt het in de video van de campagne die met Europees geld - zo’n 3,6 miljoen euro - werd gemaakt. Maar de campagne kan op heel wat kritiek rekenen, omdat veel experts aanraden om de consumptie van vlees te verminderen om onze ecologische voetafdruk te verminderen. “Dit gaat in tegen de doelstellingen van de EU”, klinkt het.

De campagne om ‘rundvleestariër’ te worden maakt deel uit van een project om Europees rundvlees te promoten. Dat project werd gelanceerd door onder meer een Spaanse organisatie van rundvleesproducten, maar ook door Agence Wallonne pour la Promotion d’Une Agriculture de Qualité, een Belgische vereniging.

“Het voorbije decennium verminderde de consumptie van vers vlees gestaag in de EU”, staat te lezen op de EU-website die het project Proud of European Beef uit de doeken doet. “Het doel van de campagne is om consumenten op de hoogte te brengen dat ze geen stereotiepe mening moeten hebben over rood vlees. Ze moeten weer vertrouwen krijgen in hun beslissingen om iets te consumeren.”

“Misleidend”

Klimaat- en dierenrechtenactivisten zijn echter niet te spreken over de campagne. “Deze campagne is compleet misleidend”, vertelt Julliet Gellatley, oprichtster van een Britse vzw die veganisme promoot, aan Euronews. “Er zijn talloze bewijzen dat vlees, zoals rundvlees, gelinkt wordt aan hartziekten, diabetes en kanker. En dat wordt gestaafd door wetenschappelijk onderzoek van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie.”

Ook op sociale media wordt verontwaardigd gereageerd op de campagne. “Als je nu vlees eet of niet, door deze campagne te financieren, gaat de EU lijnrecht in tegen haar eigen doelstellingen op het vlak van duurzaamheid”, klinkt het. “Ik kan niet geloven dat dit geen grap is.”

Greenpeace roept intussen in een wereldwijde campagne op om de vleesconsumptie het komende decennium met zeventig procent te verminderen. “Om een catastrofale verwoesting van het klimaat te vermijden”, aldus Greenpeace. “Een kwart van de wereld wordt gebruikt om landbouwdieren te laten grazen of om voedsel voor ze te kweken. Als iedereen er een plantaardig voedingspatroon op na zou houden, zouden we 75 procent minder landbouwgrond nodig hebben.” (pjv)