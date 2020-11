Alexis Pinturault wint wereldbekermanche parallelle reuzenslalom in Lech

De 29-jarige Fransman Alexis Pinturault heeft vrijdag de parallelle reuzenslalom in het Oostenrijkse Lech gewonnen. In de finale liet hij zijn Noorse rivaal Henrik Kristoffersen elf honderdsten van een seconde achter zich. De Duitser Alexander Schmid werd derde, de Oostenrijker Adrian Pertl vierde.

Het is de dertigste wereldbekerzege voor Pinturault, de eerste in een parallelle reuzenslalom. Hij is de eerste man die in zes verschillende disciplines een wereldbekerwedstrijd wint.

In de wereldbekerstand neemt Pinturalt na twee proeven met 150 punten de leiding over van de Noor Lucas Braathen, vorige maand winnaar van een reuzenslalom in Sölden. Kristoffersen is met 125 punten tweede, Braathen met 113 punten derde.

De volgende wereldbekerproeven worden in het weekend van 5 en 6 december in het Italiaanse Santa Caterina afgewerkt. Daar staan twee reuzenslaloms op het menu.