De voetbalclubs in de lagere reeksen mogen nog niet opnieuw beginnen te trainen, dat besliste het overlegcomité vrijdag. De herstart van de voetbalcompetitie wordt dus opnieuw uitgesteld. “Als we pas in februari kunnen hervatten, moet je je zelfs de vraag stellen of het nog wel zin heeft om opnieuw op te starten”, reageert voorzitter Marc Van Craen van Voetbal Vlaanderen.