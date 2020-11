Experts reageren: “Deze maatregelen getuigen van gezond verstand en politieke moed”

“Als we deze maatregelen vergelijken met de maatregelen in het buitenland, getuigt dit van gezond verstand en politieke moed”, zo reageert epidemioloog Pierre Van Damme (UA) op VTM Nieuws. “Ik ben vooral heel blij dat naar de wetenschap is geluisterd”, zegt intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven).

Van Damme volgt de redenering van het Overlegcomité. “We verwachten veel van de mensen. We weten ook waarom. We gaan niet de inspanning van de afgelopen vier weken vergooien op enkele dagen tijd”, aldus Van Damme.

De epidemioloog reageert ook op de berichten dat mensen over de grens zouden gaan voor een kappersbeurt omdat de kapperszaken in ons land langer gesloten moeten blijven. “Dit valt niet onder de essentiële verplaatsingen”, aldus Van Damme. Hij roept op om “geen achterpoortjes” te zoeken.

Ziekenhuizen

“Ik ben vooral heel blij dat naar de wetenschap is geluisterd”. Dat heeft intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven) in het VTM Nieuws gezegd in een eerste reactie op de beslissingen van het Overlegcomité.

Volgens Meyfroidt erkent het Overlegcomité dat het nog steeds erg zwaar is in de ziekenhuizen. “Men ziet wel de dalende trend, maar zitten nog dicht bij de piek van de eerste golf”, aldus Meyfroidt. “Het stormt nog stevig in onze ziekenhuizen.”

Dat de sociale maatregelen niet of amper versoepeld worden in de kerst- en nieuwjaarsperiode is volgens Meyfroidt “dubbel”. “Zeker wij in de zorg die een heel jaar hard gewerkt hebben, snakken naar een kerst in familiekring, maar we begrijpen ook dat het niet anders kan. Bovendien is het voor mensen in de zorg niet ongewoon om eens een kerst over te slaan.”