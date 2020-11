Coronaproof sintshow voor alle Heerse kinderen

Burgemeester Kristof Pirard had onlangs de eer om de Sint persoonlijk aan de lijn te krijgen. Hij had goed nieuws: op 5 december zullen Sinterklaas en zijn Pieten de kinderen van Heers verrassen met een online sinterklaasfeest.

“De kinderen verwachten Sinterklaas in Heers, maar door corona is dat helaas niet mogelijk”, legt burgemeester Kristof Pirard uit. Dus belde hij persoonlijk met de Goedheiligman. Die kwam met een creatieve oplossing om toch bij alle kinderen in de gemeente langs te komen met zijn Pieten. “Op zaterdag 5 december gaan we samen met de kinderen van Heers een echt Sintfeest vieren vanop afstand”, aldus de Sint. “Vanaf 15 uur kunnen de kinderen thuis, samen met mama en papa, naar ons feest kijken op de laptop of op tv. Verhalenpiet zal een leuk verhaaltje vertellen en mijn Hoofdpiet gaat een heuse discoshow brengen. Sinterklaas wil alleen maar blije kindjes zien op de vooravond van zijn verjaardag.”

Dat is nog niet alles. “We hebben nog een paar verrassingen voorbereid”, zegt burgemeester Pirard. “Zo zullen we binnenkort meer info op onze sociale media verspreiden over wat de kinderen van Heers nog van Sinterklaas mogen verwachten. In deze speciale tijden moeten wij als gemeente creatief omgaan met de situatie. Wij willen, ondanks corona, toch zoveel mogelijk organiseren voor onze inwoners.”