Landschapsteam De Winning herstelt plankenpad in natuurgebied Vallei van de Abeek in Reppel

Door veelvuldig gebruik, weersomstandigheden en een vochtige omgeving was het plankenpad in gebied Achter de Pastorij in de Abeekvallei in Reppel (Bocholt) aan een opknapbeurt toe. De voorbije weken werden er dan ook herstellingswerken uitgevoerd aan het eerste deel van het knuppelpad. Over een lengte van 70 meter werd het oude plankenpad volledig vernieuwd.

Het materiaal hiervoor werd ter beschikking gesteld door Natuurpunt en een ploeg van de Limburgse Landschapsteam De Winning klaarde de klus. In niet altijd comfortabele omstandigheden, maar met inzet werd in teamverband een mooi en veilig plankenpad gerealiseerd. In deze coronatijden werkt De Winning met ploegen van 3 arbeiders en 1 begeleider. De Limburgse Landschapteams zijn dagelijks in de weer om de kwaliteitsvolle Limburgse open ruimte te beheren. Zo werken de provincie Limburg, alle Limburgse gemeenten en de 3 regionale landschappen met Limburgse maatwerkbedrijven samen aan het onderhoud van de recreatieve routestructuren en de bijhorende landschapskwaliteit. De gemeente Bocholt draagt de nodige financiële middelen bij aan deze werken. Dit plankenpad past in wandelroutes van de Abeekvallei. Grote delen van het natuurgebied worden beheerd door Natuurpunt. De werken worden uitgevoerd in opdracht van Natuurpunt via het Regionaal Landschap Lage Kempen. De komende jaren zal telkens een ander stuk van dit plankenpad hersteld worden, zodat wandelaars in alle comfort kunnen blijven genieten van dit mooie pad door de Abeekvallei.