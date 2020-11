Neos Kinrooi laat zijn leden niet los

"Beste Neos-vrienden, Hoe gaat het met jullie? Hopelijk stellen jullie het allen goed. Stilaan komen de feestdagen eraan: Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar. Een tijd van gezelligheid, warmte en verbondenheid." Deze en vele andere mooie teksten van bestuurslid Jos Smeets krijgen de leden van Neos Kinrooi te lezen in deze moeilijke coronatijd. Gekruid met mooie foto's, weetjes, mopjes, muziek- en quizvragen, waarvan de antwoorden ook te vinden zijn in zijn wekelijkse mails. Zo wil het Neos-bestuur aan haar leden laten weten dat ze hen niet uit het oog verliezen.Binnenkort komt er, zoals ook gebeurd is in de eerste lockdown, een belronde vanwege het bestuur naar alle leden van Neos Kinrooi. Na de vraag 'hoe gaat het met jullie?' komen er meestal vele verhalen los. "We leven op goede hoop voor 2021, dat we dan weer mooie activiteiten, uitstappen en reizen kunnen organiseren", klinkt het bij het Neos-bestuur. "Dat we elkaar weer kunnen zien en genieten van een lekkere tas koffie met vlaai, elkaar eens goed kunnen vast nemen, gewoon weer samen kunnen zijn. Intussen: blijf gezond, zorg goed voor jezelf en voor elkaar!"