Sinterklaas heeft geschenkjes voor KVG-Zorgenkind

Dit jaar heeft Sinterklaas aan de Katholieke Vereniging Gehandicapten Lommel gevraagd om zelf de cadeautjes naar de kinderen van KVG-Zorgenkind te brengen. En de Sint heeft hulp gekregen van de Fifty-One Ladies Club PuuR van Lommel. We weten allemaal dat we dit jaar moeten oppassen voor dat kleine beestje. En dat geldt ook voor de Sint en zijn Pieten. De Heilige Man heeft alleen Piet Louis aangesteld als chauffeur. Hij gaat langskomen bij de kinderen en de papa’s en de mama’s van deur tot deur in coronaveilige omstandigheden. Ook instellingen vereert hij met een bezoekje.