Dit weten we al over de beslissingen van het Overlegcomité

Het Overlegcomité zit sinds 13 uur samen om de coronamaatregelen te bespreken. Om 19 uur geeft het Overlegcomité meer uitleg in een persconferentie. Intussen raakten al enkele maatregelen bekend, dit weten we al.

Winkels mogen heropenen, contactberoepen blijven dicht

Er is binnen het Overlegcomité een consensus om alle winkels te heropenen. Dat zou vanaf 1 december mogen, zo melden verschillende Franstalige media en wordt aan onze redactie bevestigd. De contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, zullen nog even geduld moeten oefenen. Zij moeten dicht blijven.

Het Overlegcomité laat de winkels dan wel hun deuren openen, maar het legt de winkelende mensen strenge regels op. De Waalse krant La Libre Belgique heeft al wat details over die maatregelen, dingen die ook wij horen. Zo zou er alleen gewinkeld moeten worden (behalve mensen die hulp nodig hebben), zou een winkelbezoek maximum een half uur mogen duren en moet er per klanten een oppervlakte van 10 vierkante meter zijn. Nog volgens La Libre Belgique zou de winkeluitbater verantwoordelijk gesteld worden om ook de wachtrijen voor zijn zaak volgens de regels te laten verlopen.

Ondernemingen kunnen steunmaatregelen corona aanvragen

Ondernemingen die aanzienlijke hinder ondervinden door de corona-epidemie en daardoor problemen kennen bij het betalen van bedrijfsvoorheffing, btw of belastingen, kunnen vanaf vrijdag/vandaag steunmaatregelen aanvragen via de website van de FOD Financiën. Dat meldt het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). Het gaat om een afbetalingsplan, een vrijstelling van nalatigheidsinteresten of een kwijtschelding van boetes.