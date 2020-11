Hasselt

Twee dossiers in het onderzoek naar de dood van wolvin Naya zitten in de eindfase. Het gaat om de twee kleinere dossiers laat het parket Limburg weten. Het verhaal van de wolvin blijft ook anderhalf jaar na haar verdwijning voor beroering zorgen. Zo gaat zondag een nieuwe Nederlandse kortfilm van haar in première op NPO3.