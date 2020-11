Gigi Hadid toont nog eens haar dochtertje, maar niet haar gezicht

Het Amerikaanse topmodel Gigi Hadid heeft opnieuw een foto gedeeld van zichzelf met haar dochtertje in een draagdoek, maar het gezicht van het kindje krijgt de wereld niet te zien. Sinds de geboorte van het meisje in september deelt het model enkel foto’s waarop haar eerste kind onherkenbaar is.

De 25-jarige Gigi Hadid deelt de foto naar aanleiding van Kerstmis omdat de blondine al helemaal in de kerstsfeer zit. De familieboerderij in Pennsylvania is momenteel al helemaal versierd. “Een heel andere manier van druk bezig zijn en moe zijn, maar zij (het dochtertje, red.) is de beste en kreeg vroege kerstdecoratie”, schrijft ze bij een reeks foto’s.

Op twee beelden in de reeks is Gigi te zien in de tuin van de boerderij met haar dochtertje op de buik, gebonden in een draagdoek. Fans zien enkel het achterhoofd van het meisje, dat lieflijk tegen mama’s borstkas ligt te slapen. Ook op het tweede beeld is de voorkant van het gezicht verborgen.

Dat ouders Gigi Hadid en zanger Zayn Malik erg op hun privacy zijn gesteld, blijkt sinds de geboorte van het kind. Naast het gezicht blijft ook de naam van hun dochter een groot geheim. Later deze week toonde Gigi nogmaals haar dochtertje op een foto - althans, het voorhoofd van de baby.