Coronapandemie blijft vertragen in Europa

Met 236.900 nieuwe besmettingen per dag is Europa wereldwijd de regio die de meeste nieuwe besmettingen optekent, ver voor de Verenigde Staten en Canada (174.000 per dag). Maar de nieuwe besmettingen nemen er voor de tweede opeenvolgende week af (-10%) nu veel Europese landen in lockdown zijn of een avondklok hebben.

Europa is de enige zone waar de nieuwe besmettingen gevoelig dalen. In de VS/Canada, Afrika en het Midden-Oosten blijven ze op hetzelfde niveau, in Latijns-Amerika en de Caraïben (+10%) en Azië (+13%) nemen ze toe. In Oceanië stijgen ze sterk (+64%) maar blijven ze beperkt tot 24 per dag.

De sterkste daling doet zich in Frankrijk voor (-48%), gevolgd door België (-37%, 2.700 nieuwe gevallen per dag), Zwitserland (-33%), Spanje (-27%) en Groot-Brittannië (-26%), vijf landen die sterke beperkingen invoerden.

In verhouding tot de bevolking is Georgië het land dat deze week het hoogste aantal coronagevallen telde (642 per 100.000 inwoners), gevolgd door Servië (614), Montenegro (595), Luxemburg (580) en Kroatië (530).

De Verenigde Staten registreerden de voorbije zeven dagen het hoogste aantal overlijdens (1.571 per dag), gevolgd door Italië (711), Mexico (591), Frankrijk (547), India (521) en Polen (497).

De pandemie kostte sinds eind december 2019 wereldwijd minstens 1,43 miljoen mensen het leven.