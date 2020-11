Limburgse oud-studenten verkopen zelfgemaakte kerstkaarten ten voordele van Zuid-Afrikaans project

Elk pakket bevat vier kaartjes en kost acht euro inclusief de verzendingskosten. De kaartjes zijn zelf geïllustreerd door de Hoeseltse Daria Loyens. Het geld stroomt rechtstreeks naar het Dawn Philipps Project. Dat is opgestart door de Zuid-Afrikaanse Dawn Phillips, die al haar liefde en daden toewijdde aan de kinderen van Kuilsrivier, een wijk in Kaapstad. Ze deelde er soep uit en zorgde wekelijks voor een warme maaltijd voor de kinderen in armoede. De UCLL-studenten hielpen haar in 2016 en 2017 een tijdje en besloten bij hun thuiskomst om zich blijvend in te zetten voor het project. Inmiddels zijn ze allemaal afgestudeerd en werden al verschillende acties op poten gezet. In mei dit jaar overleed Dawn aan kanker. Haar kleinkinderen zetten het project voort en blijven in contact staan met de Limburgse jongeren. Zij krijgen geregeld de resultaten te zien van het ingezamelde geld. Met de opbrengst van de actie zullen de kinderen in Zuid-Afrika een warme maaltijd of kerstcadeau ontvangen.Alle info is terug te vinden via www.busbizart.com.