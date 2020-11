Cv De Boggeter Lanterfanters schenkt snoep aan drie goede doelen

Carnavalsvereniging De Boggeter Lanterfanters kan komend seizoen niet deelnemen aan de optochten. Door het slechte weer in het vorige seizoen en daarna de coronacrisis hebben ze toen ook al enkele stoeten niet kunnen doen. Hierdoor de carnavalsvereniging nog veel snoep over.

Daarom hebben de Boggeter Lanterfanters besloten om het snoep aan een aantal goede doelen/organisaties te schenken. Toen ze dit meedeelden aan hun snoepgroothandel, snoepdiscount.nl, schonk die graag 500 snoepzakjes waarin de carnavalisten snoep konden verdelen. De carnavalsvereniging heeft snoep geschonken aan drie goede doelen, nl. Welzijnsschakel Poutrel in Bocholt, Sint-Vincentiusvereniging De Kleine Drempel in Bree en Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth in Wijchmaal.