Kate Middleton draagt truitje van Massimo Dutti

De Britse Kate Middleton staat erom bekend vaak te shoppen bij winkelketens. Deze keer was het Spaanse merk Massimo Dutti, onderdeel van de Inditex-groep, aan de beurt. De hertogin van Cambridge droeg in een video een zachtroze truitje uit de collectie.

Kate Middleton (38) verscheen donderdag in een videofilmpje, opgenomen in een woonkamer van Kensington Palace, om te verklappen dat ze later deze week de resultaten van haar Early Years-onderzoek zal onthullen. Dat is een studie naar percepties van de vroege kinderjaren, waar de hertogin mee haar schouders onder zette.

© ISOPIX

Om die boodschap te verkondigen, droeg ze een roze, gebreid truitje van Massimo Dutti. Het is gemaakt van honderd procent kasjmier en kost 129 euro. Het heeft een ronde hals, geribde boorden en zoom met openingen aan de zijkant.

Momenteel is elke maat nog voorradig in de Belgische webwinkel van het merk, waar het bovenstuk wordt gecombineerd met een lederen broek in wijnrood. Middleton droeg het samen met een zwarte blazer, jeansbroek met riem en een halsketting van de Britse designer Alex Monroe.

Het is trouwens niet de eerste keer dat de mama van drie voor het merk kiest. In september koos ze al voor een babyblauw truitje. Eerder dit jaar koos ze voor een camelkleurige mantel van dezelfde keten voor een bezoekje aan Cardiff.