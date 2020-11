Gemeenteraad vergadert digitaal maandag 30 november

Aan de agenda staan o.m. volgende punten: noodreglement waarbij de huur voor het vierde kwartaal 2020 van de gemeentelijke vrijetijdsaccommodaties door de vaste gebruikers wordt aangepast n.a.v. de coronacrisis, vaststelling van een gemeentelijke premie voor de energetische aanpassing van huurwoningen (om de leegstand tegen te gaan), toekenning van een gemeentelijke tussenkomst voor de plaatsing van een hemelwaterput met pompinstallatie bij bestaande woningen, en de toekenning van een recht van opstal voor 50 jaar aan het Katholiek Onderwijs Lanaken voor het bouwen van een nieuwe school in Neerharen. Aansluitend op de gemeenteraad buigt de OCMW-raad zich o.m. over de verkoop van een bouwgrond in Boorsem en over de aankoop van een nieuwe telefooncentrale voor de serviceflats.

(eva)