Real Madrid-verdediger Dani Carvajal ligt alweer in de lappenmand

Real Madrid zal het even moeten stellen zonder Dani Carvajal. De rechtsachter is out met een spierblessure in het bovenbeen. Dat heeft het team van Eden Hazard en Thibaut Courtois vrijdag gemeld.

Real Madrid won woensdag in de Champions League met 0-2 bij Inter. Carvajal maakte de hele wedstrijd vol in Milaan, maar hij hield daar wel een blessure aan over. De Spaanse international was eerder dit seizoen al een paar weken buiten strijd met een knieblessure.

Het team van coach Zinédine Zidane ontvangt zaterdag Alavés in de Spaanse Liga. De kampioen speelt komende dinsdag in de Champions League in Oekraïne tegen Sjachtar Donetsk. Met zeven punten uit vier wedstrijden heeft de Koninklijke in groep B de tweede plek in handen, achter de verrassende koploper Borussia Mönchengladbach (8 punten).