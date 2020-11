Niel Hens: "We hebben geen overschot, het virus kan zo weer de kop opsteken". — © TV Limburg

Volgens biostatisticus Niel Hens van de UHasselt kunnen de niet-essentiële winkels op een veilige manier terug openen, als de maatregelen strikt genoeg zijn. Voor het sociaal contact met Kerstmis en Nieuwjaar is er zeer weinig marge om te versoepelen zegt de professor biostatistiek. Want als we de maatregelen gaan loslaten, bestaat de kans dat de coronacijfers opnieuw fors kunnen klimmen. Grote versoepelingen zoals de heropstart van de contactberoepen en de opening van de horeca zouden pas voor januari zijn, meent Hens.