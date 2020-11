Maar de lockdown heeft ook positieve gevolgen. Heel wat Limburgers zijn door de coronacrisis aan het bakken gegaan en daardoor is de verkoop van bloem en meel gestegen. De 20-jarige Daan Christoffels uit Genk is molenaar en houdt de Dorpsmolen in Stevoort draaiende. Hij draait letterlijk en figuurlijk overuren. De 20-jarige molenaar denkt er zelfs over na om er zijn fulltime job van te maken.