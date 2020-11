Winkels onder strikte voorwaarden weer open om kerstdrukte te vermijden

Vanmiddag komt het overlegcomité samen om enkele versoepelingen van de huidige coronamaatregelen te bespreken. Wat al vast staat, is dat vanaf komende woensdag niet-essentiële winkels weer mogen openen. Weliswaar onder strikte voorwaarden, maar niet op afspraak. Want ook dat scenario lag op tafel. Bij de winkeliers is de opluchting groot. Ook al zetten veel winkels in op online verkoop, de fysieke winkel blijft cruciaal om te overleven.