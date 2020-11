Sint-TruidenBij een controle van een bromfietser donderdag in Sint-Truiden, vluchtte die meteen weg. Hij bracht door zijn rijgedrag andere weggebruikers in gevaar. Uiteindelijk kon hij aan de kant worden gezet. Zijn bromfiets bleek veel te snel gaan. Zijn rijbewijs werd ingetrokken en de bromfiets werd in beslag genomen. mm