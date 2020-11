Tongeren plant 289 klimaatbomen in nieuw stadsbos

"Tongenaren houden van hun stad en zeker ook van het groen in de stad", zegt burgemeester Patrick Dewael. "In ons bestuursakkoord gingen we eerder al het engagement aan om onze stad te vergroenen. Ook voormalig gouverneur Herman Reynders ging een gelijkaardig engagement aan en trok een miljoen euro uit om Limburgse gemeentes te ondersteunen in hun ambitie. Limburg Sterk Merk (LSM) heeft zopas laten weten dat het subsidiedossier dat Tongeren indiende principieel werd goedgekeurd."“Daarnaast staat de strijd tegen de klimaatverandering bij elk bestuursniveau hoog op de agenda. Groen maakt de mensen gezond en vormt een noodzakelijke buffer bij de extreme hitte die de klimaatsverandering met zich mee brengt. Groen in het openbaar domein creëert bovendien ontmoetingsplekken, nodigt uit tot bewegen en verhoogt de samenhorigheid in de buurt", aldus burgemeester Dewael. "Met het openleggen van de Jeker kreeg stadspark De Motten een tweede leven", gaat Guy Schiepers, schepen van Openbare Werken, verder. "Via de Jeker wordt een verbinding gemaakt tussen de stad en De Kevie en is er vrije ruimte voor de aanleg van een stadsbos. Het bos wordt aangeplant op de open groene vlakte. Zo brengen we de natuur dichter bij de kern van de stad.”Patrick Jans, schepen van Milieu vult aan: “Bomen hebben een gunstig effect op de leefomgeving die onderhevig is aan klimaatverandering, een van de grootste problemen van de mensheid op dit ogenblik. Klimaatbomen zijn bomen die voelbaar de effecten van de klimaatverandering kunnen temperen. Daarom kiezen we voor de aanplant van zogenaamde klimaatbomen, zowel op De Motten als aan woonzorgcentrum De Motten. In 2017 plantten we de eerste klimaatboom op het Sint-Jozefsplein. In 2018 werden er 15 klimaatbomen geplant aan de Rode Kruislaan en op diverse begraafplaatsen. In 2019 was het Pliniuspark aan de beurt. Hier werden 35 bomen geplant. Dit jaar komen er dus nog eens 289 klimaatbomen bij. 227 op het stadspark De Motten en 62 aan het woonzorgcentrum."