Handtasdief gevat in Sint-Truiden

Sint-TruidenEen handtasdief is donderdagnamiddag door de politie in de boeien geslagen. Het slachtoffer was rond 12.30 uur naar het politiekantoor gegaan om haar verhaal te doen. Nadat de signalementen van de verdachte naar de verschillende ploegen waren gestuurd, kon de man een half uurtje later al worden staande gehouden en gecontroleerd. De verdachte had de gestolen handtas nog bij zich. Die kon aan het slachtoffer worden teruggegeven. De dief zal via het snelrecht bestraft worden. mm