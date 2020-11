Sint-TruidenDonderdag rond 2.45 uur heeft de politie een notoir fietsendief in de boeien geslagen. De man werd opgemerkt toen hij onder invloed een appartement verliet. Hij werd gezocht omdat er linken waren naar fietsdiefstallen. De man werd in de boeien geslagen. Tijdens het verhoor bekende hij de feiten. De man zal via het snelrecht worden bestraft. mm