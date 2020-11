Winters in wit zoals Beth Harmon in ‘The Queen’s Gambit’

In een van de scènes in de razend populaire Netflix-reeks ‘The Queen’s Gambit’, die zich afspeelt in de sixties, draagt het hoofdpersonage Beth Harmon een kraakwitte winteroutfit. Wij stelden de elegante retrolook opnieuw samen. Net op tijd voor de feestdagen binnen of buiten.

Als je wit wil dragen, check je volgens stylist Jody Van Geert welke tint het best past bij je gezicht. “Niet iedereen staat met spierwit, maar dan is crèmewit misschien wel een goede keuze. In een toon op toon look kun je met verschillende schakeringen spelen. Is helemaal wit te veel van het goede, draag er een top in een knalkleur onder. Of ga voor de tijdloze match met zwart. Bij de keuze van schoenen - van pumps tot sneakers - kun je rekening houden met de kleur van je top.”

Maakt wit je optisch zwaarder? “Niet per se”, zegt Jody. “Alles hangt af van de snit. Met de juiste zit wit als gegoten, ongeacht je maat. Ben je aan de kleine kant? Ga dan bijvoorbeeld voor een lange, rechte pantalon die je silhouet optisch verlengt.”

Een tip voor wie niet meteen de outfit uit de reeks wil kopiëren, maar de stijl en witte laarsjes een kans wil geven: combineer met een zwierig jurkje met print en een lederen jasje. Of ga voor een coltruitje en minirok. De witte laarzen eronder maken de looks in een klap heel jaren 60. In het najaar was deze look een heuse hit in de straten van grote modesteden, mede dankzij de filmhit ‘Once Upon a Time in Hollywood’ van Quentin Tarantino. Daarin speelt Margot Robbie Sharon Tate en draagt ze witte knielaarzen.

Shopping:

Mantel - H&M - 63,99 euro

Kostuumbroek - Deux - 79,99 euro

Pantalon met wijdere pijpen - Essentiel - 175 euro

Mutsje - Sarah Pacini - 41,30 euro

Vintage handschoenen in wit leder - 45 euro via Etsy

Laarsjes - Bershka - 35,99 euro