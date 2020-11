Amerikaanse sprintbom Christian Coleman tekent beroep aan tegen dopingschorsing

Als de schorsing behouden blijft, mist Coleman, regerend wereldkampioen op de 100 meter, de Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus 2021), die afgelopen zomer met een jaar werden uitgesteld omwille van de coronapandemie. De Amerikaan was eerder al voorlopig geschorst sinds 14 mei. Zijn eind oktober uitgesproken schorsing loopt tot 13 mei 2022.

Christian Coleman domineert de sprint sinds Usain Bolt afscheid nam van de atletiek in 2017. Coleman pakte in Doha vorig najaar de wereldtitel op de 100 meter in 9.76. Hij veroverde met het Amerikaanse team ook goud in de 4x100 meter.