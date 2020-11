Nieuwe campagne moedigt Belgen aan: “Laat ons als één ploeg van 11 miljoen het coronavirus te verslaan”

De coronacijfers evolueren in de goede richting, dankzij de inspanningen die alle Belgen de voorbije weken geleverd hebben. Toch waarschuwt interfederaal woordvoerder Yves Stevens dat we nog voor een zware periode staan. Daarom wordt een nieuwe nationale campagne gelanceerd, om ons allemaal te motiveren om vol te houden, en als een ‘ploeg’ van 11 miljoen Belgen te strijden om het coronavirus te verslaan. “We kunnen de helden van de zorg helpen door zelf kleine heldendaden te verrichten: ons aan de regels houden en elkaar te helpen waar kan.”

Er komt onder meer een tv-spot, die coronaproof werd opgenomen in het Koning Boudewijnstadion. De spot focust op het samenhorigheidsgevoel, dat zo herkenbaar is tijdens wedstrijden van de Rode Duivels. “In een ploeg laat je elkaar nooit vallen, want dat is een echte ploeg. Je laat elkaar nooit los”, klinkt het in de spot, die ook al werd getweet door premier Alexander De Croo (Open VLD).

De campagne trekt de parallel met het eenheidsgevoel dat iedereen herkent bij pakweg wedstrijden van de Rode Duivels. De spot, opgenomen in ons nationaal stadion, toont een sterke ploeg. Niet enkel acteurs maar ook Belgische burgers doen mee die hun steentje bijdragen in de bestrijding van het coronavirus. Een verpleegkundige, een brandweerman, een zoon, een Red Flame-speelster, een Chiroleidster, een mama met kindje. Ze symboliseren samen alle Belgen. Elk met hun eigen coronaverhaal, elk met een reden om samen door te zetten en het coronavirus te verslaan.

De campagne loopt tot eind januari op alle grote tv-zenders, alle nationale kranten en sociale media. Mensen vinden zaterdag in hun krant ook een paginagrote advertentie die ze als poster kunnen gebruiken. De grote tifo die in de spot te zien is, zal ook doorgetrokken worden in het straatbeeld, in onder meer Antwerpen en Brussel.