Dilsen-StokkemEen 18-jarige bromfietser uit Maasmechelen is donderdagnamiddag gewond geraakt bij een ongeval op de Rijksweg in Dilsen. De bromfietser - die in de verkeerde richting reed - werd in de flank geraakt door een auto die van een parking kwam. De tweewieler schoof tot tegen de middenberm. De bromfietser werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. mm