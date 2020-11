In ‘Thuis’ mogen ze sinds donderdagavond een nieuw personage verwelkomen. De blonde Roxanne komt hengelen naar de diensten van Boowie. De actrice die Roxanne vertolkt, is geen onbekende. Eve Van Avermaet (28) is de dochter van Bart Van Avermaet (59), die al negentien jaar lang Waldek Kosinski speelt in de Eén-soap.