Doe es Genk, een schot in de roos

Het stadsbestuur wil in deze moeilijke coronatijden zijn inwoners een steuntje in de rug geven en tezelfdertijd de zwaar getroffen plaatselijke handelaars een extraatje gunnen. Zo ontstond de Doe es Genk-kaart.De praktische uitvoering was niet simpel. Uiteindelijk werd gekozen voor een ‘kaart’ voor elke Genkenaar die op 1 oktober 2020 ingeschreven was in de bevolkingsregisters. Deze kaart – met een unieke identificatiecode - werd eind oktober via de post verzonden aan alle Genkenaren. Enkele weken later, toen het zeker was dat alle kaarten goed waren aangekomen, werden ze opgeladen met een waarde van 45 euro. Met deze kaart kon je aankopen doen bij de ongeveer 350 Genkse handelaars die deelnemen aan de actie. Dat moest binnen de zes maanden gebeuren. Dat de actie een succes was, bleek toen er na de eerste week reeds 5.000 transacties gebeurd waren en dat er voor circa 120.000 euro aangekocht werd in de deelnemende handelszaken. Intussen werden de coronaregels weer verstrengd en moesten tal van winkels weer dicht. Daarom besliste het stadsbestuur om de benuttingsduur van de 45 euro te verlengen tot oktober 2021, zodat niemand zich moet haasten en met het gebruik van de kaart kan wachten tot zijn geliefkoosde winkel weer open is.De Genkenaren kregen nog een gouden raad mee: gooi de kaart niet weg, want je kan ze later nog gebruiken om te laten opladen voor bijvoorbeeld Genkse evenementen als die weer mogen plaatsvinden. En er is nog leuk nieuws in barre tijden want het stadsbestuur engageert zich om opnieuw minstens 225.000 euro vrij te maken om via deze kaart shopcampagnes te organiseren als de lokale handel en horeca terug open zijn… Kaart goed bijhouden blijft dus de boodschap.