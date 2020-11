Tijdschrift Heidebloemke wordt Geschiedenis

Heidebloemke ontstaat in 1932 in de schoot van de studentenbond, die bij zijn 25-jarig bestaan het tijdschrift lanceert als studentenblad. Albert Remans, één der stichters en de voornaamste bezieler zet van meet af aan in op het gegeven “geschiedenis en heemkunde”. Als de oorlog begint duikt Heidebloemke onder om pas in 1948 opnieuw te verschijnen en zich tot een ruimer publiek te richten. Merkwaardige data zijn 1952, voor het eerst met foto’s, 1960 met de intrede van de offsetpers en 1965 als het aantal abonnees oploopt tot 580. Maar 22 maart 1970 heeft in de geschiedenis van het tijdschrift met een zwarte rouwband. Professor Remans, jarenlang uitgever, hoofdredacteur en tevens de man die het blad grotendeels volschreef, overlijdt. Een belangrijke periode wordt afgesloten. Enkele jonge mensen onder impuls van Ludo Bobbaers, overbruggen de dertigste jaargang, met artikels en illustraties die reeds voorbereid waren door Albert Remans, maar het is duidelijk dat het werk voortzetten geen sinecure zal zijn. Gelukkig vinden enkele geëngageerde mensen elkaar op 4 oktober 1971 en stichten een heemkundige kring die de naam Heidebloemke aanneemt. O.l.v. Lambert Wissels zet deze kring het inhoudelijk werk voort. Daaruit ontstaat uiteindelijk heel wat méér dan alleen maar de verdere publicatie van Heidebloemke, want dankzij de opeenvolgende hoofdredacteurs, eerst Rik Palmers en later Alex Marut, gaat niet alleen de kwaliteit van het tijdschrift omhoog, maar zien ook tal van andere publicaties en activiteiten het levenslicht. In 2002 sierde het 'woordje' van huidig voorzitter Jef Habex voor het eerst het tijdschrift, twintig jaar later voor het laatst. Vanaf maart 2021 wordt Heidebloemke deel van de geschiedenis waar het tachtig jaar lang over schreef. Langer dan dat er steenkoolmijnen geëxploiteerd werden in Genk, langer ook dan Ford in Genk actief was.Het tijdschrift verdwijnt, maar de heemkring blijft bestaan en zal andere methodes uitwerken om de Genkenaren te bereiken die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van hun stad. Wie op de hoogte wil blijven kan een mailtje sturen naar heemkring@heidebloemke.be.