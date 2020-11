Courteney Cox speelt opnieuw legendarische kalkoenscène uit ‘Friends’ na

Actrice Courteney Cox heeft een van de meest memorabele momenten van de serie Friends gerecreëerd. De actrice, die in de sitcom het personage Monica vertolkte, besloot om Thanksgiving dit jaar op een speciale manier te vieren en speelde de iconische kalkoenscène opnieuw na. Cox haalt haar beste Monica-moves boven terwijl ze een kalkoen op haar hoofd heeft staan.

Fans zullen het hilarische moment herkennen uit de aflevering ‘The one with all the Thanksgivings’ uit 1998. Daarin probeert Monica haar vriendje Chandler op te beuren door haar hoofd in de vogel te steken en de kalkoen een zonnebril en fez op te zetten. Het is de eerste keer dat Chandler zegt dat hij van Monica houdt.

Courteney Cox zegt in haar video dat fans zo dol zijn op de scène dat ze jaarlijks honderden gifs krijgt tijdens Thanksgiving. Maar niet alleen fans zijn enthousiast, ook andere bekende gezichten waren dol op de video. Lisa Kudrow, Phoebe in Friends, reageerde enthousiast met “You did that!!”. Friends vierde vorig jaar z’n vijfentwintigjarige jubileum. Normaal gezien zou er dit jaar een langverwachte Friends-reünie op de buis verschijnen, maar het coronavirus stak daar een stokje voor. Matthew Perry, wie Chandler in de reeks speelt, bevestigde dat de special in 2021 eindelijk te zien zal zijn.

(tact)