Kim Meylemans blijft bovenaan meedraaien in de Wereldbeker. — © IBSF/Viesturs Lacis

Kim Meylemans blijft het goed doen in de Wereldbeker. Eén week na haar vijfde plaats in Sigulda, bevestigde de Alkense haar goede vorm met een zesde plaats, opnieuw in Sigulda.