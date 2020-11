Nieuwe televisie of smartphone nodig? Dan kan je deze week, met Black Friday in aantocht, misschien wel een koopje doen. Misschien, want niet elk toestel dat in een folder als ‘superdeal’ wordt voorgesteld, is er ook één. Uit een analyse van Test-Aankoop blijkt bovendien dat je de beste prijs niet noodzakelijk krijgt op Black Friday, maar wel wanneer een toestel een opvolger krijgt.