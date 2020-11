Ploegmaat van Alderweireld maakt wereldgoal, maar krijgt lesje van Mourinho

De middenvelder trapte de bal vanop meer dan 49 meter tegen de netten. Slechts twee spelers deden ooit beter in de Europa League.

53.7 - Harry Winks' goal vs Ludogorets came from a distance of 53.7 yards - only two goals have been scored from further out in the Europa League since 2009-10; Jordi Gómez v PSV (61.2 yards) and Kemar Roofe v Standard Liège (55.4 yards), both in October of this year. Pinpoint. pic.twitter.com/b9zaZ9q1ya — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2020

De vraag die echter meteen gesteld werd: was het de bedoeling van Winks? “Ik had hier graag komen zitten om te zeggen dat het zo was, maar ik moet eerlijk zijn en zeggen dat het niet zo was”, aldus de Engelse international. “Ik zag Gareth Bale een loopbeweging maken. Maar kijk, ik neem deze goal mee. Het was al een tijdje geleden dat ik nog gescoord had.”

Trainer José Mourinho vond de uitspraken van Winks allesbehalve kunnen. “Die jongen is écht te eerlijk”, lachte de Portugees. “Daar ben ik niet blij mee! Als je zo’n doelpunt maakt, dat moet je gewoon zeggen dat het de bedoeling was. Hij is te goed. Als ik het zou zijn geweest, dan had ik gezegd dat het de bedoeling was. Dat het een kandidaat is voor de Puskas Award.”

"If it was me, I'd say I tried to score!" 👀#THFC head coach Jose Mourinho says that Harry Winks admitted that he didn't mean his wonder goal against Ludogorets but he was delighted with the way he and his team played. pic.twitter.com/FVp4IQ93VG — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 26, 2020

“Wereld zal hem nooit vergeten”

José Mourinho bewaart warme herinneringen aan Diego Maradona. De Portugese topcoach had regelmatig contact met de Argentijn, die woensdag op 60-jarige leeftijd overleed. “Ik ben heel verdrietig, maar toch heb ik een lach op mijn gezicht”, zei Mourinho na de zege van Tottenham Hotspur tegen Ludogorets (4-0) in de Europa League.

“Ik heb genoten van iedere minuut die ik met Diego heb doorgebracht, het was altijd lachen met hem. Op avonden als deze, na een overwinning, belde hij nooit. Dat deed hij wel na nederlagen of op moeilijke momenten. Dan zei hij: ‘Mou, je bent de beste, vergeet dat nooit’. Ik ga hem missen. Je hebt Diego en je hebt Maradona. De hele wereld kent Maradona de voetballer, die legende leeft voor altijd voort. De mens Diego was anders. Het is voor zijn familie, vrienden en naaste collega’s een privilege geweest dat ze die Diego zo goed kenden. Ik ken hem goed genoeg, maar het is jammer dat ik niet meer tijd met hem heb doorgebracht.”

De 57-jarige Mourinho is een generatiegenoot van Maradona. “Hij was de voetballer van mijn generatie. Ik weet zeker dat mijn zoon ook veel over hem weet, ook al is hij geboren na de periode van Maradona als speler. Mijn zoon zal later zijn kinderen ook vertellen over Maradona. Zo heb ik zelf nooit Alfredo Di Stefano zien voetballen, maar mijn vader zorgde ervoor dat ik toch veel over hem wist”, aldus de Portugees. “De wereld zal Maradona nooit vergeten.”