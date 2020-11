In de nacht van zondag op maandag duikt het kwik stevig onder nul in Limburg — © Willy Huys

Hasselt

Na een veel te warme novembermaand krijgen we dit weekend eindelijk een eerste winterprik. Zondagnacht kan het in Limburg tot min vier graden vriezen. “Maar van aanhoudend winterweer is nog geen sprake”, zegt weerman Ruben Weytjens.