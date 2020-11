Wolfproof installatie gestolen

De schaapsweide van Frans Creemers op de Roes in Neerglabbeek was netjes en veilig wolfproof afgesloten. “Wij hebben in de buurt op twee plaatsen schapen lopen in een beveiligde weide. Die omheining was is sterk genoeg om de wolf te weren. In de omgeving van de weide kon ik recent nog wolvensporen vinden.” Het idee dat zijn schaapweide veilig afgesloten was stelde Frans gerust na de recente wolvenaanvallen in de buurt. Maar de voorbije dagen werd deze installatie, een stroomklok, batterijen én bijhorend zonnepaneel gestolen. “Deze wolfproof installatie heeft om en bij 7000 euro gekost”, vertelt Frans Creemers “Na die diefstal heb ik snel een tijdelijke oplossing gezocht. Nu de wolf al twee keer heeft toegeslagen hier in de buurt zijn we toch doodongerust. Hopelijk is de tijdelijk installatie voldoende om de wolf te weren. Anders zie ik het niet goed komen.” De eigenaar deed ondertussen aangifte bij de politie. RDr