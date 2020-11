Okra Schoonbeek schenkt 2500 euro aan De Wilg

De planning was om 150 ontbijten klaar te maken, maar de bestellingen bleven maar binnenkomen. Uiteindelijk bleef de teller op 311 staan, dus alle hens aan dek. De hele nacht kwamen de aroma’s van vers gebakken croissants, brood, choco en rozijnkoeken uit de keuken. Daarna moest alles nog netjes in de ontbijtdoos gestoken worden, zoals fruitsap, chocomelk, beleg, bote , zelfgemaakte aardbei- en rabarberjam, donuts en zelfs een halloweenkleurplaat voor de junior ontbijten. Ook de buitenkant van de ontbijtdoos was mooi versierd met een halloweenprent. Tegen het ochtendgloren werd buiten de afhaaltent opgezet alsook de nadarhekken om alles coronaproof te laten verlopen. Okra heeft een mooie som van 2500 euro aan basisschool De Wilg in Schoonbeek kunnen schenken.