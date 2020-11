AD Delhaize Saelmans stapt over op composteerbare verpakkingen

Aan vooruitstrevendheid is geen gebrek bij Saelmans. Als eerste winkel in de streek zijn ze, voor de verpakking van traiteurschotels, vlees, salades en charcuterie, overgestapt op 100% composteerbare verpakkingen. Het is geen nieuw gegeven in de verpakkingswereld. Zo kenden we reeds de rietsuiker verpakkingen en de kartonnen verpakkingen met plastic binnenlaag. Het nadeel hiervan was dat, door de plastic coating, de verpakkingen vaak nog bij het restafval terechtkwamen. AD Delhaize Saelmans kwam echter met een innovatieve oplossing. "Na lang zoeken kwamen we uit op een bedrijf dat kartonnen verpakkingen produceert, die over een composteerbare binnenlaag beschikken", vertelt uitbater Niki Saelmans. "Tot voor kort wist ik, net zoals vele anderen, hier het bestaan nog niet van."De keuze om over te stappen naar composteerbare verpakkingen, was een beslissing van het gehele team. "Verpakking speelt een heel belangrijke rol in onze winkel en de beenhouwerij. De beslissing kwam zowel van ons als van enkele medewerkers die milieubewust willen werken", aldus Saelmans. AD Dehlaize Saelmans is een familiebedrijf dat al 3 generaties meegaat. In 1956 startten Martin Saelmans en Jeanne Vos-Van Hout een kleine kruidenierszaak op de hoek van de Abdijstraat in Hamont. In 1965 kwam hier een beenhouwerij bij. Vanaf de jaren ’70 was het de beurt aan de kinderen, die de winkel en de aansluitende beenhouwerij jarenlang hebben uitgebaat. Na 20 jaar werd de fakkel in 2017 definitief doorgegeven aan de kleinzoon van Martin, Niki Saelmans. Tot op de dag van vandaag wordt deze beenhouwerij uitgebaat onder de naam ‘Beenhouwerij Saelmans’. De aangrenzende buurtwinkel is door de jaren heen geëvolueerd naar een AD Delhaize. Door de beenhouwersopleiding die Niki gevolgd heeft, wordt meer aandacht geschonken aan de beenhouwerij dan aan de winkel. Dat neemt uiteraard niet weg dat ze innovatief te werk gaan in beide delen van de zaak. "Naar de toekomst toe zullen we proberen om voor alle verpakkingen milieubewustere alternatieven te zoeken. Hier zullen nieuwe machines en grote investeringen voor nodig zijn, maar dat hebben we ervoor over", zo klinkt het.