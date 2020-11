Wandeling brengt licht in de duisternis op mijnsite

2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van de geannuleerde evenementen. Ook in Beringen werden alle grote zomerevenementen afgelast. “We hadden gehoopt om het jaar met ‘be-MINE on-ICE’ in schoonheid af te sluiten, maar dit is niet gelukt”, zegt schepen van toerisme en evenementen Werner Janssen. “Door de verstrenging van de coronamaatregelen moest dit evenement er ook aan geloven.”

Toch werd het idee om de bevolking nog een lichtpuntje te geven niet helemaal overboord gegooid. Toerisme Beringen en CC Beringen bundelden de krachten en werkten onder de noemer ‘Beringen Be Bright’ een lichtwandeling uit. Tussen 16 december en 3 januari kan je tussen 18 en 23 uur vertrekken voor een wandeling van ongeveer 4 km op en rond de Beringse mijnsite. Het Toeristisch Onthaal op be-MINE is de vertrekplaats voor de lichtwandeling. Op het parcours kom je 11 locaties tegen waar de duisternis op feeërieke wijze plaatsmaakt voor licht. “Je zal verbluft worden door het prachtige mijnerfgoed dat Beringen heeft”, vult schepen van cultuur en erfgoed An Moons aan. “Door de lichteffecten wordt het erfgoed op en rond be-MINE op een bijzondere manier in de kijker gezet. Het Casino, het Kioskplein, het park van de directeur en nog zo veel meer locaties zullen gewoonweg schitteren.”De wandeling eindigt op het evenementenplein van be-MINE waar de bezoeker even stil kan staan bij de wensboom. “Je kan elke wens, groot of klein, kwijt aan deze wensboom. Stuur de wens in gedachten naar de boom of laat de wens achter in de wensbox”, besluit schepen van toerisme en evenementen Werner Janssen. Praktisch Geniet veilig van de lichtwandeling in jouw eigen bubbel. Houd je aan de coronamaatregelen en bewaar voldoende afstand. De wandeling is toegankelijk voor buggy’s en rolstoelen. Honden zijn toegelaten.Voor meer info kan je terecht bij Toerisme Beringen: tel. 011 42 15 52 of toerisme@beringen.be.