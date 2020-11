Seniorenweek in woonzorgcentrum De Voorzienigheid

De senioren maakten portretten van bekende schilderijen na. Op afdeling 1, 2 en 4 aten ze boggetse kook als avondmaal, op afdeling 3 lekkere videe met puree. O vrijdagmiddag kreeg heel het huis een breugeliaans buffet. Daarnaast waren er nog heel wat activiteiten zoals een modeshow doorheen de jaren, the masked singer... Op afdeling 3 kregen de bewoners individuele aandacht tijdens een lekker ontbijtje of een gezellig koffiemoment.In het dagcentrum was er een schoonheidssalon, high tea en een kunstige kookvoormiddag. De bewoners van de flatjes kregen een zakje met allerlei lekkers.