Wrevel tussen Jeroom en Sven de Leijer in ‘De slimste mens’

Gewezen mol Alina Churikova maakte haar intrede in De slimste mens. De aandachtige kijker merkte op dat ze enkele hints over de locatie van het nieuwe seizoen van De mol meebracht. Tenzij die in beslag genomen werd door het gekibbel tussen Jeroom en Sven de Leijer. Die eerste vond het immers niet oké dat er wel werd gelachen met een flauwe mop van De Leijer, maar niet met die van hem.

De winnaar van vanavond:

Bockie De Repper behaalde z’n tweede overwinning.

De verliezer:

Alina Churikova verlaat het spel na één deelname na een spannende finale tegen Liesbeth Van Impe.

De nieuwkomer van maandag:

Patrick Lefevere, manager van Deceuninck - Quick-Step.

De beste quotes:

Van Looy tegen Alina Churikova: “Om mol te zijn moet je echt slim zijn, denk ik. Ik zou het niet kunnen.”

Jeroom: “Kom nu, Erik, je helpt dit programma toch ook elke dag naar de kloten?”

***

Van Looy: “Alina, jij studeert logopedie. Kan jij mij verbeteren als ik iets fout zeg?”

Sven de Leijer: “Alina, niet doen, alsjeblieft. Het is voor iedereen avondklok.”

***

Van Looy: “Hebben jullie vrienden die Danny heten?”

De Leijer: “Da nie, maar wel twee Dirken.”

Het Mooiste moment:

Dat er op die laatste mop van De Leijer zo hevig werd gereageerd, zinde Jeroom niet. Hij had immers net nog een doodse stilte gekregen na een grap over Riadh Bahri. “Hij had ook een trefwoord bij isomo kunnen zijn. Want Riadh...is homo.” Dat de grap over de twee Dirken beter in de smaak viel, daar kon de cartoonist niet bij. Het werd er niet beter op toen De Leijer er nog een schepje bovenop deed. “En één van die twee Dirken is omo.” Waarop de halve studio eraan ging en Jeroom dan maar besloot het af te trappen. Gelukkig keerde hij snel terug.

De tussenstand

1 Ella Leyers (18 afleveringen)

2 Conner Rousseau (7 afleveringen)

3 Delphine Lecompte (6 afleveringen)

4 Catherine Van Eylen (5 afleveringen)

5 Riadh Bahri (4 afleveringen)

De slimste mens ter wereld, van maandag tot donderdag, om 21.35 uur, bij VIER