Argentijnse Kanaries halen herinneringen op: “Maradona liet de Argentijnen dromen”

Op zijn Instagrampagina postte Santiago Colombatto donderdag een collage van ‘Pluisje’ in zijn gloriejaren. Op een van de foto’s staat Diego Armando Maradona op een bergtop met de Argentijnse vlag in de hand. De zon belicht door het wolkendek zijn gelaat, als ware hij de verlosser. Op een ander beeld kust hij de Wereldbeker-trofee van 1986 op het deuntje ‘Para Verte Gambetear’, een van de vele liederen die zijn opgedragen aan de legendarische dribbelaar. Afsluiten deed de spelverdeler van STVV met het bijschrift ‘Gracias 10’ of vrij vertaald: ‘bedankt, onze nummer tien’.

“Het gaf me een heel bevreemdend gevoel toen ik het trieste nieuws vernam”, reageert Santiago Colombatto. “Ik wou het eerst niet geloven. Als het idool van alle Argentijnen er plots niet meer is, dan voelt dat onwezenlijk aan. Iedereen in ons land ziet Maradona van jongs af aan als een superheld. Iedereen wil zoals hem worden.” Ook bij Facundo Colidio kwam het noodlottige nieuws als een dreun aan: “Maradona beroert niet alleen ons Argentijnen, maar de hele wereld. Met hem sterft een stukje geschiedenis.”

Als Argentijns jeugdinternational heeft Colombatto helaas niet het geluk gehad de volksheld te ontmoeten. “Ik ben ook te jong om hem te hebben zien voetballen. Ik ken hem alleen van oude video’s. Ik was nog niet geboren toen hij het flikte, maar toch krijg ik elke keer kippenvel bij het zien van zijn doelpunt tegen Engeland op het Wereldkampioenschap in 1986. Die goal heeft nu een magische dimensie. Zo’n unieke voetballer als Maradona zullen we nooit meer zien.”

Symbool van Argentinië

Colidio en Colombatto groeiden op met die andere weergaloze vedette van het Argentijnse elftal: Lionel Messi. Toch staat Maradona bij hen op één. “Hij is de beste voetballer die er ooit is geweest, zonder discussie”, vindt Colombatto. “Hij maakte het volk gelukkig met alleen maar een bal”, zo verwoordt Colidio het. “Maradona vertegenwoordigt iedereen met Argentijns bloed.”

Intussen wil de stad Napels het San Paolo-stadion waar Maradona zijn mooiste momenten beleefde naar hem vernoemen. 11.000 kilometer verder brachten naar schatting een miljoen mensen donderdag een laatste groet aan ‘Pluisje’ in Buenos Aires. Ongeziene taferelen. Wat maakt Maradona zo ontzettend geliefd? “Zijn persoonlijkheid”, denkt Colombatto. “Die bracht hij ook tot uiting in zijn spel. Met de winst van het WK in 1986 heeft hij de Argentijnen laten dromen en doen geloven in zichzelf. Hij is een symbool van ons land geworden.”