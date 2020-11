Jae’Sean Tate (ex-Antwerp Giants) ondertekent contract bij Houston Rockets

Jae’Sean Tate, in het seizoen 2018-19 nog een van de sterkhouders bij de Antwerp Giants, heeft een contract ondertekend bij Houston Rockets. Dat heeft het NBA-team met sterren als James Harden en Russell Westbrook in de rangen donderdag bekendgemaakt.

De 25-jarige small forward was het voorbije seizoen voor Sydney Kings aan de slag in de National Basketball League (NBL), de competitie in Australië en Nieuw-Zeeland. Hij bereikte met zijn ploeg de Finals van de NBL.

Tate, die zijn opleiding genoot aan de Ohio State University, won met Antwerp Giants de Beker van België. Hij behoorde tot het team van Roel Moors dat derde werd in de Champions League.