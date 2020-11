De Belgische ziekenhuizen doen een laatste oproep naar het Overlegcomité om “verder te doen wat we nu goed doen”. Ze onderstrepen dat we op de goede weg zijn, maar dat de weg terug naar de gewone zorgverlening nog bijzonder lang en zwaar zal zijn. “Het is geen goede optie om nu de teugels te laten vieren”, klinkt het vrijdag bij koepelverenigingen Zorgnet-Icuro, Gibbis, Santhea en Unessa.