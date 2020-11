Ook Di Rupo denkt aan versoepeling van avondklok en uitbreiding bubbel op kerstavond

In Wallonië zou de avondklok versoepeld kunnen worden op kerstavond, zo heeft Waals minister-president Elio Di Rupo donderdagavond aangegeven op de Franstalige openbare zender RTBF. Ook zou de sociale bubbel voor de gelegenheid tijdelijk uitgebreid kunnen worden. “Kerstmis is een hyper-affectief familiefeest. We moeten een oplossing vinden”, zei Di Rupo aan de vooravond van een Overlegcomité over de aanpak van de corona-epidemie.